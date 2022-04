Anett Kontaveit pidi haiguse tõttu Madridi turniirist loobuma

Kontaveidi loobumine avaldati esmaspäeva õhtul Twitteris leheküljel, mis on keskendunud WTA turniiride ülesandmistele. Lisaks Kontaveidile võttis end turniirilt maha ka endine maailma esireket Angelique Kerber (WTA 19.). ERR-ile kinnitati, et Kontaveidi loobumise põhjus on haigestumine. Teadaolevalt jääb ka Kerber eemale külmetuse tõttu.

Mullu jõudis Kontaveit Madridis teise ringi ehk tal oli seal kaitsta 65 punkti.

Kontaveidi asemel pääses põhitabelisse horvaat Ana Konjuh ning Kerberi asemel tšehh Katerina Siniakova.

Esikümnemängijaist teatas nädalavahetusel enda eemalejäämisest ka maailma kolmas reket Barbora Krejcikova, keda segab küünarnukivigastus. Lisaks jääb seljavigastuse tõttu eemale ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 29.). Juba varem selgus, et Madridis ei tee kaasa ka 2020. aasta Austraalia lahtiste võitja Sofia Kenin (WTA 151.) ning 2019. aasta Prantsusmaa lahtiste finalist Marketa Vondroušova (WTA 32.).

Kenini asemel sai koha põhitabelis Kasahstani esindav Julia Putintseva, Krejcikova asemel ameeriklanna Alison Riske, Svitolina asemel ukrainlanna Anhelina Kalinina ning Vondroušova asemel hispaanlanna Nuria Parrizas Diaz.

Põhitabel loositakse teisipäeva pärastlõunal.

Kaia Kanepi (WTA 55.) alustab Madridi turniiri kvalifikatsioonist, kus ta läheb teisipäeval avaringis vastamisi briti Harriet Dartiga (WTA 102.). Nende omavaheliste mängude seis on 1:1, viimati kohtusid nad tänavu Indian Wellsis, kus Dart jäi peale 7:6 (4), 6:3. Liival aga pole nad varem omavahel mänginud.

Põhiturniirile pääsemiseks tuleb võita kaks mängu. Kvalifikatsioonis neljandana asetatud Kanepi ning Darti matši võitja läheb otsustavas mängus vastamisi hispaanlanna Cristina Bucsa (WTA 131.) ja 17. paigutatud itaallanna Martina Trevisani (WTA 81.) vahelise kohtumise võitjaga.