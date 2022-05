Kontaveit: ma ei ole haigusest veel taastunud

"Ma olin pärast Stuttgardi turniiri haige ja ei ole veel sellest taastunud. Hing läks väga kiiresti kinni. Kui oli pikem punkt, siis ei taastunud sellest punktide vahel ära," vahendab Delfi Sport Kontaveidi mängu järel Eesti ajakirjanikele öeldud sõnu.

"Siia tulles lootsin, et tunnen end paremini. Tundsin siiski, et ma ei ole veel 100 protsenti mina ise. Eelmine nädal ei saanud ma üldse mängida. Olin palavikus, kodus ja haige. Tegin endast kõik, et [Roomas] esimeseks mänguks valmis olla, kuid keha ei teinud veel päris koostööd," sõnas ta.

Aasta teine slämmiturniir, Prantsusmaa lahtised, algab 22. mail. "Iga päevaga läheb paremaks. Tahaksin Pariisis juba paremas vormis olla," sõnas Kontaveit.