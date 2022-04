Kontaveit ERR-ile hooaja esimese poole emotsioonidest: oli natuke kõike

"See on väga tore asi, mida tähistada ja Eesti tennise 100 on ka ilus number. Hea meel ja soe tunne, et just meid on sinna valitud," rääkis Kontaveit ERR-ile Tallinnas toimunud esitlusel.

Kontaveit saavutas kõva kattega väljakutel tänavu ühe turniirivõidu, kui alistas Peterburis finaalis kolmesetilise mängu järel Maria Sakkari. Veebruaris jõudis Eesti esireket Dohas esmakordselt ka WTA 1000 turniiri finaali, kus pidi tunnistama praeguse maailma esireketi Iga Swiateki paremust.

"Oli mitmeid turniire, mille üle kindlasti rõõmustada, aga olid ka viimased USA turniirid, millega ei saanud rahule jääda. Oli natuke kõike. Minu jaoks oli oluline, et ma suudaks eelmise aasta taset ka sellel aastal näidata ja mul on hea meel, et seda suutsin nii Peterburis kui Dohas. Oli hea meel, et suutsin agressiivset ja stabiilset tennist näidata ja see on võti, mida otsin terve aasta läbi," rääkis Kontaveit.

"Eks liivatennis on natuke aeglasem kui kõval väljakul ja liival on tihtipeale teistsugused mängustiilid efektiivsemad," sõnas Kontaveit eesootava saviliivahooaja kohta. "Tuleb natuke oma mängu kohandada, aga minu stiil on selline nagu ta ikka on. Mingit drastilist muutust oma mängus ei tee."

Kuigi treener Dmitri Tursunov ei saanud Kontaveiti USA reisil abistada, on nad nüüd Tallinnas mitu nädalat treeninud. "Enne USA-d olid kõik turniirid nii üksteise otsa, pärast Peterburi oli ainult paar päeva ja läksin Dohasse, pärast seda jälle paar päeva kodus ja siis Ameerikasse," tõdes eestlanna.