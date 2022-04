Kontaveit: eks Arinaga mängud on alati väga rasked

Anett Kontaveit (WTA 6.) pidi Stuttgardis peetava WTA 500 kategooria tenniseturniiri veerandfinaalis tunnistama Arina Sabalenka (WTA 4.) 6:4, 3:6, 6:1 paremust. Pärast matši tõdes Kontaveit, et Sabalenka vastu on alati raske mängida.

"Eks Arinaga mängud on mul alati väga rasked. Ma arvan, et ta mängis väga hea esimese ja otsustava seti, ma andsin endast parima. Ma ei oska öelda, et ma oleks suutnud midagi teistmoodi teha otsustavas setis, ta mängis väga kindlalt ja hästi," sõnas Kontaveit, vahendab Delfi Sport.

Ühtlasi lisas Kontaveit, et eile hilisõhtul peetud kahetunnine matš Jekaterina Aleksandrova vastu andis täna tunda. "Igalt poolt natuke valutab. Pallid on siin liiva peal natuke raskemad ja mul valutab ranne ja valutab õlg ja kogu keha on nendest liivamängudest esialgu päris kange. Ilmselt lähebki natuke aega, et uue kattega harjuda."

Järgmisel nädalal osaleb Eesti esireket Madridi WTA kõrgeima kategooria turniiril. "Nüüd tuleb pisut taastuda ja siis alustada valmistumist järgmisteks turniirideks. Sain siit kaks head võitu ja ühe kaotuse väga heale mängijale."