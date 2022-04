Vaimse tervisega maadelnud Andreescu tegi Stuttgardis võiduka tagasituleku

2019. aasta USA lahtiste võitja Andreescu naases teisipäeval esimest korda sel hooajal väljakule. Viimati mängis kanadalanna oktoobris Indian Wellsi turniiril, peale seda võttis ta vaimse tervise tõttu aja maha.

"Olen täiesti aus, tegelikult tahtsin spordist loobuda," ütles Andreescu sel nädalal Stuttgardis WTA Insiderile. "See oli tõesti halb. Ma olen teatud mõttes privilegeeritud, et mul on see võimalus teha seda kõike. Nüüd olen väga tänulik, rohkem kui kunagi varem," lisas ta.

Andreescu tegi tennisest täieliku pausi, veetes aega tavalise 21-aastasena. Lisaks pere ja sõpradega koos veedetud ajale, reisis ta Costa Ricasse, kus keskendus vaimsele tervisele. "See võimalus aitas mul tennisemaailmast eemale saada," sõnas Andreescu. "Ma olin omas mullis, lihtsalt täielik meditatsioon, jooga, kõik see hipivärk, mida ma armastan."

Kolmapäeval alustab Stuttgardi tenniseturniiril mänge Anett Kontaveit (WTA 6.), kui avaringis on vastaseks endine maailma esinumber, sakslanna Angelique Kerber (WTA 17.).