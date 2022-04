Schwartzman osutas südikat vastupanu, kuid Tsitsipas võttis lõpuks võidu

Tsitsipas alistas pea kolm tundi kestnud kohtumises Schwartzmani tulemusega 6:2, 6:7, 6:4. Kreeklane lõi matši jooksul neli ässa ja tegi ühe topeltvea vähem kui Schwartzman (4-5). Murdepunktidest päästis Tsitsipas seitsmest neli, seevastu suutis Schwartzman päästa kümnest murdepunktist kolm. Esimeselt servilt võitis tiitlikaitsja 66 protsenti ja teiselt 53 protsenti punktidest, Schwartzman näitajad olid vastavalt 63 ja 38 protsenti.

Pärast matši tunnistas Tsitsipas, et tal oli Schwartzmani vastu raskusi. "Matšis oli hetk, kus ma tundsin, et see, mida ma teen, ei tööta. Ta oli väga heas hoos ning ma üritasin nii palju kui suutsin matšis püsida ja see tuli mul väga hästi välja."

Poolfinaalis läheb Tsitsipas vastamisi Alexander Zvereviga (ATP 3.), kes oli veerandfinaalis parem Jannik Sinnerist (ATP 12.) 5:7, 6:3, 7:6. Teises poolfinaalis kohtuvad Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46.) ja Grigor Dimitrov (ATP 29.)