Põnevuslahingus Sinneri alistanud Zverev pääses Monte Carlos poolfinaali

53 minutit kestnud avaseti järel murdis Zverev nii teises kui kolmandas setis publiku marulist toetust nautinud itaallase servi kahel korral ja viis kohtumise otsustavasse lõppmängu, kus 12 pallingust murti seitse. Kogu kohtumine kestis viis minutit kauem kui kolm tundi, sealjuures otsustav sett tund ja 23 minutit.

"Olen sel aastal nii palju selliseid [pingelisi] matše kaotanud. See mõte on mul kuklas ja see võit aitab mind kahtlemata. See tähendab mulle palju, eriti arvestades, kuidas mu aasta seni on möödunud," sõnas maailma teine reket.

Päeva esimeses veerandfinaalis alistas hispaanlane Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46.) 2:6, 6:4, 6:3 kümnenda asetusega ameeriklase Taylor Fritzi ja läheb poolfinaalis vastamisi Grigor Dimitroviga (ATP 29.), kes oli maailma 14. reketist Hubert Hurkaczist üle 6:4, 3:6, 7:6 (2).

Zverevi vastane nelja parema seas selgub Diego Schwartzmani ja Stefanos Tsitsipase vahelisest mängust.