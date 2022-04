Zverev jätkab Monte Carlos innukalt kuuenda tiitli jahtimist

Zverev jahib Monte Carlos oma kuuendat ATP Masters 1000 tiitlit. Pärast Novak Djokovici (ATP 1.) varajast väljalangemist ning Daniil Medvedevi (ATP 2.) vigastuse tõttu puudumist on Zverevil suur võimalus liikuda maailma edetabeli tipule ohtlikult lähedale. Võiduga Monte Carlos jääks sakslane Medvedevist 125 ja maailma esireket Djokovicist 235 punkti kaugusele.

"See on ainus Mastersi turniir saviväljakul, mida ma pole veel võitnud, kuid olen selleks väga motiveeritud," ütles Zverev. "Olen väga motiveeritud mängima suurepärast tennist ja loodan, et suudan seda sel nädalal väljakul näidata."

Veerandfinaali pääsemiseks peab Zverev järgmisena jagu saama Pablo Carreno Bustast (ATP 19.).

Turniiri konkurentsist langes Auger-Aliassime, kui jäi 6:2, 7:6 alla Musettile. Itaallasele tähendas see karjääri teist võitu top 10 mängija üle.

Magusa võidu sai Monte Carlos ka Rubljov, kes alistas Alex de Minauri (ATP 25.) 2:6, 6:1, 6:4. Rubljov võitis Minauri esimest korda, kui läks kohtumisele vastu 0:2 seisus. Kolmandas ringis läheb võitja vastamisi Jannik Sinneriga (ATP 12.).