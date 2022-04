Operatsioonile minev Medvedev jääb mitmeks kuuks väljakult eemale

"Viimased kuud olen mänginud songaga. Koos oma meeskonnaga olen otsustanud, et lähen probleemi lahendamiseks operatsioonile. Tõenäoliselt olen järgmised paar kuud väljakult eemal, kuid teen kõvasti tööd, et peagi väljakule naasta. Tänan kõiki toetuse eest," kirjutas Medvedev ühismeedias.

Hi everyone. The last months I have been playing with a small hernia. Together with my team I have decided to have a small procedure done to fix the problem. I will likely be out for the next 1 - 2 months and will work hard to be back on court soon. Thanks for all the support.