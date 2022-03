Nadalil on käsil karjääri parim aasta algus

35-aastane Nadal on võitnud tänavu kõik 18 kohtumist ja tegemist on tema karjääri edukaima aasta algusega. Alates ATP Touri loomisest 1990. aastal on enamat suutnud vaid Novak Djokovic, kes 2011. aastal võitis aasta 41 esimest mängu ja 2020. aastal esimesed 26 mängu.

"Ta on üks tennisekarusselli raskemaid vastaseid," kiitis Nadal ameeriklast. "Tema relvi on tema servi ja eeskätt arvestades väga raske kontrolli all hoida."

"Ma arvan, et mängisin oma senise turniiri parima mängu. Ma olen väga rahul selle üle, kuidas mul õnnestus matš võita - kahes raskes kiires lõppmängus. See võit tähendab mulle palju."

Veerandfinaalis läheb Nadal kokku austraallase Nick Kyrgiosega (ATP 132.), kes sai loobumisvõidu itaallaselt Jannik Sinnerilt (ATP 10.).

Veel kohtuvad kaheksa seas Cameron Norrie (Suurbritannia, ATP 12.) - Carlos Alcaraz (Hispaania, ATP 19.), Taylor Fritz (USA, ATP 20.) - Miomir Kecmanovic (Serbia, ATP 61.) ja Andrei Rubljov (neutraalne mängija, ATP 7.) - Grigor Dimitrov (Bulgaaria 35.).

Naiste turniiril on juba selgunud kaks esimest poolfinalisti: poolatar Iga Swiatek (WTA 4.) sai jagu ameeriklannast Madison Keysist (WTA 29.) 6:1, 6:0 ja rumeenlanna Simona Halep (WTA 26.) horvaaditar Petra Marticist (WTA 79.) 6:1, 6:1.