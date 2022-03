Tiitlikaitsja Badosa jõudis poolfinaali, Nadal jätkab hooaega kaotuseta

Paula Badosa sai veerandfinaalis 6:3, 6:2 jagu Veronika Kudermetovast (WTA 24.). Hispaanlannal kulus võiduks tund ja 19 minutit. Badosa lõi matši jooksul viis ässa venelanna ühe vastu ning näitas servimisel üleolekut.

"Ma arvan, et võidu võti oli servimises, millega ma sain väga hästi hakkama. Ma olen tema vastu mänginud kolm korda ja olen igal korral samu vigu teinud. Neljandal korral ei tahtnud neid enam teha," rääkis Badosa pärast matši, vahendab WTA.

Reedel peetavas poolfinaalis läheb Badosa vastamisi Maria Sakkariga, kes alistas 7:5, 6:4 tulemusega Jelena Rõbakina (WTA 20.). Badosa ja Sakkari esimene omavaheline kohtumine oli eelmisel aastal WTA finaalturniiril ning tookord teenis Badosa 7:6, 6:4 võidu.

Neljandat korda jõudis Indian Wellsi turniiril poolfinaali 2015. aasta võitja Simona Halep, kes oli 6:1, 6:1 parem Petra Marticist (WTA 79.). Halepi vastaseks poolfinaalis on poolatar Iga Swiatek, kes teenis 6:1, 6:0 võidu ameeriklanna Madison Keys'i (WTA 29.) üle.

Meeste üksikmängus näitas taas kõrget klassi 35-aastane Rafael Nadal (ATP 4.), kes oli 7:6, 5:7, 6:4 parem Nick Kyrgiosist (ATP 132.). Nadal on sel hooajal võitnud 19 järjestikust kohtumist ning pole veel kordagi kaotusekibedust maitsnud.

"Teatud hetkedel mängisin väga hästi, aga muidu oli väga keeruline matš, sest ta on äärmiselt kiire ja tugeva serviga. Nick on üks nendest mängijatest, kelle vastu on alati raske mängida, eriti kui ta on motiveeritud," ütles Nadal mängujärgses intervjuus, vahendab ATP.

Poolfinaalis on Nadali vastaseks 18-aastane Carlos Alcaraz (ATP 19.), kes sai veerandfinaalis 6:4, 6:3 jagu tiitlikaitsjast Cameron Norriest (ATP 12.).

Teistes veerandfinaalides lähevad omavahel vastamisi Miomir Kecmanovic (ATP 61.) ja Taylor Fritz (ATP 20.) ning Andrei Rubljov (ATP 7.) ja Grigor Dimitrov (ATP 35.).