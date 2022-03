Fritz lõpetas Indian Wellsi finaalis Nadali pika võiduseeria

Fritz võitis pisut üle kahe tunni kestnud kohtumise 6:3, 7:6 (5), andes sellega Nadalile tänavuse hooaja esimese kaotuse – hispaanlane oli aastat alustanud 20 järjestikuse võiduga. "Pean igas intervjuus pisaraid tagasi hoidma," nentis Fritz. "See on ilmselt väga raske, sest nutan alati, kui olen õnnelik. Selle turniiri võitmine on lapsepõlveunistus, mille täitumist ma ei uskunud."

Viimati võitis ameeriklane Indian Wellsi Mastersi 2001. aastal, kui sellega sai hakkama Andre Agassi.

Seejuures poleks esimest korda Masters-sarja finaali jõudnud Fritz peaaegu väljakule tulnudki, kuna laupäevases poolfinaalis tegi ta liiga enda hüppeliigesele, mis andis pühapäevasel mängueelsel soojendusel taas tunda. "Ma ei suuda isegi kirjeldada, kui veider see on, et suutsin niimoodi mängida, nagu mängisin," nentis Fritz. "Mul pole kunagi varem enne mängu nii kohutavat valu olnud. Mõtlesin, et selle jalaga pole mul kindlasti võimalik mängida, aga siis tulin ikkagi väljakule ja see ei seganudki mind."

Fritzi treener Paul Annacone tunnistas, et nii tema kui tiimi ülejäänud kaks treenerit soovitasid tal finaalmatšist loobuda. "Aga ta vastas, et mängib, sest tahab näha, kas suudab sellest väljakul üle olla," rääkis Annacone.

Avasetis asus Fritz 4:0 ja 5:1 juhtima ja jäi lõpuks 6:3 peale. Kahe seti vahel võttis Nadal meditsiinilise pausi ning seejärel pääses hispaanlane teises setis murdega 2:1 ette, aga kaotas seejärel kohe enda pallingugeimi. Fritzi 5:4 eduseisul päästis Nadal esimese matšpalli. Kiires lõppmängus juhtis hispaanlane veel 5:4, kuid siis võitis Fritz kolm punkti järjest, vormistades võidu teisel matšpallil.

Värskes meeste maailma edetabelis tõusis tagasi esikohale serblane Novak Djokovic, lükates Daniil Medvedevi teiseks. Nadal kerkis kolmandaks ja Alexander Zverev langes neljandaks, veel vahetasid esikümnes kohad kuuendaks tõusnud Andrei Rubljov ja seitsmendaks langenud Matteo Berrettini. Fritz aga tegi 12-kohalise tõusu, tõustes kaheksandaks.