Pealtvaatja solvangu osaliseks saanud Osaka kaotas Indian Wellsi kohtumise

Pärast Osaka 0:1 tahajäämist solvas jaapanlannat üks pealtvaataja. Osaka läks seejärel kohtuniku juurde ja palus midagi ette võtta, kuid kohtunik selgitas, et ta ei teadnud, kes see oli ning seetõttu ei saa ka tegutseda.

Osaka naasis kohtumisse, kuid pärast 0:3 murdumist valmistus Osaka järgnevaks geimiks pisarates ning setipausi ajal rääkis ta jälle kohtunikuga. Esimese seti nulliga võitnud Osaka ei suutnud ennast kokku võtta ning kaotas kohtumise 6:0, 6:4.

Pärast matši ütles Osaka, et see tuletab talle meelde juhtumit seoses Venuse ja Serena Williamsi solvamisega samal turniiril 2001. aastal.

"Mind on varem mõnitatud ja see ei häirinud mind. Aga saada siin mõnitada... Ma olen vaadanud videot, kuidas Venust ja Serenat siin solvatakse ja kui te pole seda kunagi vaadanud, siis peaksite seda vaatama. Ma ei tea miks, aga see tuli mulle pähe ja meenub aina uuesti," rääkis Osaka pisaraid tagasi hoides.