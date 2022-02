Veel ühe ukrainlanna dopinguproov näitas keelatud aine kasutamise jälgi

Hunko proovist leiti Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) keelatud ainete nimekirjas oleva aine jälgi. Proov võeti 14. veebruaril Hiinas Pekingis pärast ühebobi võistlust toimunud dopingukontrollis. WADA Pekingi labor teatas positiivsest tulemusest 17. veebruaril.

Sportlast on juhtumist teavitatud ning talle on määratud ajutine võistluskeeld kuni täpsemate asjaolude selgitamiseni. See tähendab, et sportlane ei saa Pekingis rohkem võistelda, treenida ega osaleda üheski teises aktiivses tegevuses.

Hunkol on õigus ajutine võistluskeeld vaidlustada Rahvusvahelise Spordiarbitraaži (CAS) kohtus. Samuti on sportlasel õigus nõuda B-proovi avamist.

28-aastane ukrainlanna osales vaid naiste ühebobi võistlusel ning sai finaalis viimase 20. koha.

Lisaks sellele, et Pekingi mängudel on palju vastukaja tekitanud 15-aastase venelanna Kamila Valijeva positiivne dopinguproov, jäid sel OM-il keelatud ainete tarvitamisega vahele ka Ukraina murdmaasuustaja Valentõna Kaminska ja Iraani mäesuusataja Hossein Saveh-Shemshaki.