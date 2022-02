CAS otsustab Valijeva saatuse päev enne lühikava, paneelis venelastele tuttav nimi

Rahvusvahelise testimisagentuuri ITA teatel leiti Valijeva organismist detsembris keelatud südameravimi trimetatsidiini jälgi. Kuna proov võeti enne olümpiamänge, oli otsustusõigus Venemaa antidopinguagentuuril (RUSADA), mitte ROK-il; 9. veebruaril andis Valijeva RUSADA distsiplinaarkomisjonile selgitusi ja samal õhtul otsustas RUSADA tema ajutise keelu tühistada.

Valijeva osales Pekingi olümpial võistkonnavõistlusel, aidates Venemaa olümpiakomitee võistkonna kullale. See, kas Valijeva saab Pekingis naiste üksiksõidus võistelda, otsustatakse Rahvusvahelise Spordiarbitraaži (CAS) kiiristungil, sest olümpiakomitee ROK ja üleilmne antidopinguagentuur WADA vaidlustasid RUSADA otsuse reedel, rahvusvaheline uisuliit ISU laupäeva hommikul.

Koroonapandeemia tõttu peetakse pühapäevane istung, kus kõiki kolme apellatsiooni käsitsetakse ühiselt, videokonverentsina. Paneeli juhib spordiadvokaadina enam kui 20 aastat töötanud itaallane Fabio Iudica, vahekohtunikeks on sloveen Vesna Bergant Rakocevic ja ameeriklane Jeffrey Benz.

Benzil on venelaste dopingujuhtumitega olnud mitmeid varasemaid kokkupuuteid: näiteks valis Vene pool ta vahekohtunikuks nii 2016. aasta Maria Šarapova kui 2017. aasta Aleksandra Malkova juhtumites. Esimesel puhul vähendas CAS tennisisti võistluskeeldu kahelt aastalt 15 kuule, aga teisel sai lühirajauisutaja kolmekuulise võistluskeelu asemel 20 kuud pika keelu.

Samuti oli ta vahekohtunikuks 2016. aastal, kui 67 Venemaa sportlast taotlesid CAS-ilt Rio olümpiamängudele pääsemiseks eriluba ning osutus norralanna Therese Johaugi valituks viimase kaasuses.

"See CAS-i paneel otsustab, kas sportlane peaks olema ajutise võistluskeelu all ehk kas ta saab osaleda naiste üksiksõidus või mitte. See otsus ei mängi võistkonnavõistluse tulemustes rolli. Ühtlasi on tähtis meeles pidada, et kõigil osapooltel on võimalik paneeli liikmete valik vaidlustada, ent midagi sellist pole veel juhtunud," teatas CAS-i peasekretär Matthieu Reeb olümpiauudiseid kajastavale portaalile insidethegames.biz.

15-aastane uisutaja võis pühapäeval käia viimast korda Pekingi võistlusjääl, kui tegi tehniliselt hea treeningu ning puudutas lahkudes - ehk sümboolselt - jääd kindaga.