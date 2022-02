Raju: tavaolukorras oleks võistlusi edasi lükatud või üldse ära jäetud

Raju juhendas koondist 11. korda. Missugused on emotsioonid, kui Eesti sportlased kõik on oma esitused teinud? "Emotsioonid head ja tulemused ka väga head. Oli positiivseid üllatajaid ja arvestades seda, milline medalipõud meil taliolümpiamängudel viimastel aegadel on olnud, siis täiesti super tulemus," lausus Raju ERR-ile.

"Muud emotsioonid on nii, et viimased päevad ja viimane nädal on ikkagi põhirõhk läinud võistlustele ja keskendatud ka võistlustele. Alguses tundus, et see põhirõhk lähebki ainult sellele, et võimalikult vähe positiivseid koroonaproove saada. Laias pildis ju asi on toiminud. Suletud mullis on null positiivset proovi päevade kaupa. Iseenesest toimis küll."

Kes sportlastest positiivselt üllatas? "Selge see, et Kelly medal. Loomulikult ma ei saa nüüd öelda, et see nagu oli üllatus, aga ega ju mingisugust sajaprotsendilist kindlust, et inimene tuleb ja võtab medali ka ei olnud. See on kindlasti supertulemus. See, et Kristjan Ilves suutis pärast kõike seda vintsutust endiselt kümne sisse sõita on täiesti fenomenaalne."

Pekingi mängudel kogesid Eesti sportlased esmakordselt olümpial elu karanatiinihotellis, kuid sellest veel üllatavam oli erakordselt külm ja tuuline ilm, mille käigus jagati suusaaladel mägedes olümpiamedaleid.

"Ma pakun, et mitte keegi ei olnud valmis selliseks ilmaks. Ma arvan, et tavaolukorras, kui poleks tegu olümpiamängudega, oleks siin võistlusi riburadamisi edasi lükatud ja üldse ära jäetud. Selliste kraadide, sellise tuule ja sellise külmaga starte teha - see oli ikkagi erakorraline otsus," märkis Raju.

"Kindlasti ei olnud siin nii-öelda sportlase tervis see, mis oli kõige olulisem. Pigem tehti hambad ristis need võistlused ära. Sellistes oludes ja sellise ilmaga on ikkagi suhteliselt äärmuslik võistlust pidada. Eriti veel nii-öelda maailma tippvõistlust."

Sildaru medal pargisõidus tuli samamoodi - erakordsete külmakraadidega. Võistluste ametlikus protokollis oli õhutemperatuur miinus 25 ja lumetemperatuur miinus 30. "Seda külma on siin kogu aeg olnud. Täiesti tavaline, et hommikul on 22 või 23 miinuskraadi. Selge see, et nii äärmuslik kliima oli kõikidele üllatus," lausus Raju.

Eesti sportlased elasid kolmes erinevas olümpiakülas, suurem osa Pekingist pea 200 kilomeetri kaugusel Zhangjiakou mägedes ja Eesti sai juurde 15 uut olümpialast.

"Pigem on mul kahju, et need 15 debütanti sattusid sellisele olümpiale, kus käid olümpial ära teadmata, kus riigis või linnas sa üldse oled," kahetses delegatsioonijuht. "See nii-öelda mull ja see hästi range reeglistik on midagi hoopis teistsugust, kui ühed tavapärased olümpiamängud seda on."