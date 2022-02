GALERII | Kelly Sildaru jõudis tagasi kodumaale

"Ma ei osanud midagi oodata. Mõtlesin, et tore, kui mingi kümme inimest siin on, aga lõppkokkuvõttes oli palju rohkem kui kümme," rääkis Sildaru.

Eestile 12-aastase vaheaja järel taliolümpiamängudelt medali toonud Sildaru jäi õhtuga rahule.

"Kuna olen pigem arg ja tagasihoidlik inimene, siis see võib-olla natuke hirmutas ka, aga samas vastuvõtt oli hästi soe," tõdes Sildaru.

Ta lisas, et kõiki emotsioone, mis olümpiaga seondub, on raske kirjeldada. "Arvan, et seda peab iga inimene ise kogema. Aga tunne on võimas, olen enda üle uhke," sõnas Sildaru.