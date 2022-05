Ilmus raamat Pekingi taliolümpiamängudest

Värske olümpiaraamatu peatoimetaja Ott Järvela moto on "vähem nimesid ja numbreid, rohkem tujusid ja tundeid" ehk võistluskirjelduste asemel on rõhk olümpiamängude ja -võistluste mõtestamisel ja kesksete inimeste tutvustamisel. Suurimas fookuses on olümpiapronksi võitnud Kelly Sildaru teekond olümpiale ja olümpial, kus muuhulgas tuleb päevavalgele nii mõndagi uut.

Esimest korda olümpiaraamatut koostanud Ott Järvela rõõmustas, et raamat sai värske ja põnev.

"Et olümpiaraamat kõnetaks lugejat nii praegu kui ka kümme, 20 või 50 aasta pärast, tuleb fikseerida läbi inimeste ja sündmuste aegruum, kus konkreetsed olümpiamängud toimusid. Ning lood peavad olema kirjutatud hingega, mida kõik autorid ka tegid. Suur aitäh neile! Olümpia on räpane, eriline, hubane, uutmoodi, üllatav ja ülev. Värske olümpiaraamat kajastab neid kõiki tahke, pöörates tähelepanu nii Eesti kui ka maailma jaoks kõige olulistematele sündmustele," ütles Järvela.

Olümpiapronks Kelly Sildaru sõnul on raamatut mõnus lugeda. "Mul on hea meel, et on ilmunud olümpiaraamat, kus ma sain jagada oma olümpiakogemust nii nagu see päriselt oli ning jagada oma tundeid ja mõtteid kogu olümpia kohta. Loodan, et see annab lugejale lõpuks ometi tervikliku pildi minu kogemusest," sõnas Sildaru.

Raamat ilmub koostöös Eesti Olümpiakomiteega ja selle autorite seas on ERR-i, Eesti Päevalehe, Postimehe ja Õhtulehe spordiajakirjanikud. Lisaks oma valdkonna spetsialistid (Robert Rooba, lumelauaspordi kahekordne olümpiavõitja Pierre Vaultier, dopinguekspert Kristjan Port, Eesti Ekspressi välistoimetaja Indrek Lepik), vürtsi lisavad literaat Mart Soidro ja luuletaja Contra.

Eesti esimene olümpiamänge kokkuvõttev raamat ilmus 1936. aastal kergejõustiklase ja spordiajakirjaniku Aleksander Antsoni sulest.

Olümpiaraamat "XXIV taliolümpiamängud. Peking 2022" on saadaval raamatukauplustes üle Eesti.