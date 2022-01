Naiste üksiksõidu võitnud Valijeva: see oli minu lapsepõlveunistus

Tallinnas Tondiraba jäähallis laupäeva hilisõhtul lõppenud naiste üksiksõit kujunes ääretult kõrgetasemeliseks ja lõppes Venemaa iluuisutajate kolmikvõiduga. Parima vabakava uisutas ka lühikava võitnud alles 15-aastane Kamilla Valijeva, kes teenis esituse eest 168,61 ja kahe kava kokkuvõttes 259 punkti.

Esmakordselt täiskasvanute tiitlivõistlusel osalenud ja Euroopa meistriks tulnud Valijeva võitis kaks aastat tagasi Tallinnas ka juunioride MM-kulla.

"Kui lähen Tallinnas jääle, siis kandun nagu ajas paar aastat tagasi - veel juunioride maailma. Meenusid toonased ennustused, mis õige pisut segas, aga andis rohkem ilmselt jõudu ja enesekindlust. Kuna olin siin juba uisutanud ja võitnud, siis ehk sel võistlusel läks kõik rahulikult," rääkis Valijeva

Valijeva sõnul on nüüd tähtsaim rahuneda ja mitte läbipõleda, jätkata harjutamist ja vaatajate rõõmustamist.

"Praegu ma ei tea, mis saab homme. Seepärast elame tänases ja hetkel olen üliõnnelik, et viibin siin ja EM-il. See oli minu lapsepõlveunistus ja hinges on kohe soojus," lisas Valijeva.

Hõbeda võitis lühikava järel alles neljandal kohal paiknenud valitsev maailmameister 17-aastane Anna Štšerbakova, kes teenis vabakavas ainult 0,24 punkti vähem kui Valijeva.

Kahe kava kokkuvõttes jättis venelanna sedasi seljataha nii pronksi teeninud Aleksandra Trussova kui ka lühikava järel teisel kohal asetsenud belglanne Loena Hendrickxi. Neljakordseid hüppeid näitasid vabakavas vaid Venemaa naisüksiksõitjad.

"Pärast lühikava oli oluline ennast koguda ja rehabiliteerida. Emotsioonid on praegu pärast esinemist muidugi väga positiivsed. Kõige tähtsam oli toime tulla ärevuse ja närvidega," ütles Štšerbakova.

Niina Petrõkina sai tiitlivõistluste debüüdil Euroopa meistrivõistlustel kaheksanda koha, millest kõrgema koha - seitsmenda - on varasemalt saavutanud ainult Elena Glebova ning Eva-Lotta Kiibus, kes tänavu sai kodusel EM-il 11. koha.