Šveitsi koondise peatreener Einaste: eks ta natuke muinasjutuline lugu on

Kas sinu töö Šveitsi koondise peatreenerina jätkub?

Tänasel päeval on see väga hea küsimus. Ma arvan,et meil on esialgu kõik lepingud ja läbirääkimised kuni homseni. Kindlasti selle hooaja lõpuni ma kindlasti olen, aga edasisega seisavad ees läbirääkimised ja ma pean enda poolt vaatama, mis on minu poolt huvi ja kuulama, mis on nende poolt huvi. Kas nad näevad järgmises olümpiatsüklis koostööd minuga või mitte. Teisest küljest pean kodus vaatama, mis on optimaalne perekonna lahendus ka sellele erinevate riikide vahel pendeldamisele.

Kas sul huvi on või see, et Dario Cologna lõpetab, on ka üks faktoreid, millest tingituna tahaks võib-olla kuhugi mujale liikuda?

Kindlasti Šveits on üks Euroopa tippspordiriike kogu selle infrastruktuuri mõttes. Selles mõttes on kindlasti kihvt. Dario ei ole ka ainuke, kes lõpetab. Meil teatemeeskonna noorim liige oli 31-aastane. Ma arvan, et kogu järgmise olümpiatsükli jaoks tuleks alustada uut ülesehitust. Mõnes mõttes on see kihvt väljakutse ja teisest küljest on natukene kahju, sest kõik need atleedid, kes täna on tuumikus, lõpetavad kas täna või lähima kahe aasta jooksul. Ma arvan, et eks ma natukene võtan aja maha, kalkuleerin, vaatan ja räägin läbi inimestega minu ümber ning kunagi aprillikuus on juba selgem.

Elu on väga põnev. 2010. aastal Vancouveri olümpial suusatasid ise ja nüüd oled siin olümpiamängudel treener. Mitte väga lühike aeg ei ole see olnud, kuid ikkagi üsna kiiresti ühe koondise peatreenerina olümpial. Suurepärane töö treenerina?

Jah, ma korra ka kusagil mainisin, et eks ta natukene muinasjutuline lugu on olnud. Kindlasti 2010 ma ei mõelnud, et 2022 ma olen olümpial neljakordse olümpiavõitja treenerina [Cologna] ja jahime teates medalit. Eks mingid juhused on minu kasuks langenud ja kindlasti kõrvalt vaadates see tundub natuke muinasjutuline, aga loodan, et ma mingil määral seda õigustan.

Kas sa kõrvalt vaatasid Eesti meeste tulemusi ka, et mida murdmaarajal Eesti mehed tegid?

Minimaalselt. Eks ma olen kursis tulemustega ja ma arvan, et see tiimsprindi etteaste oli igati soliidne poistel. Teatemeeskond ja -naiskond kindlasti oli alla lati, ma eeldan. Ma arvan, et võib-olla tuleviku mõistes oli see viimane häirekell ja restardi koht. Ma loodan, et seal samamoodi on andekaid poisse ja tüdrukuid. Kui neid koondada ühise löögirusika alla, siis ma arvan, et nelja-viie aastaga võib ka Eesti teha tugeva sammu jälle ülespoole.