Venelased asusid iluuisutamise võistkonnavõistlust juhtima

Naiste lühikavas teenis esikoha jaanuaris Tallinnas peetud EM-il võidutsenud 15-aastane venelanna Kamilla Valijeva, kes kogus kohtunikelt 90,18 punkti. Tänu Valijeva võidule läks Venemaa olümpiakomitee võistkonnavõistlust juhtima.

Valijeva järel sai teise koha jaapanlanna Higuchi Wakaba (74,73 p) ning kolmanda koha kanadalanna Madeline Schizas (69,60 p). Naiste lühikava järel kindlustasid koha finaalvõistlusel kokku viis koondist: Venemaa olümpiakomitee (36 punkti), USA (34 punkti), Jaapan (29 punkti), Kanada (24 punkti) ja Hiina (22 punkti).

Meeste vabakavas läksid jääle viie finaali jõudnud koondise esindajad. Esikoha teenis jaapanlane Yuki Kagiyama, kes kogus 208,94 punkti. Teise koha sai Venemaa olümpiakomitee esindaja Mark Kondratjuk (181,65 p) ning kolmanda koha ameeriklane Vincent Zhou (171,44 p).

Korraldajamaa Hiina uisutaja Jin Boyang sai vabakava eest 155,04 punkti ning lõpetas võistluse neljandal kohal. Kanadalane Roman Sadovsky jäi 122,60 punktiga viiendaks.

Meeste vabakava järel jätkab võistkonnavõistluse liidrina Venemaa olümpiakomitee, kellel on 45 punkti. Teist kohta hoiab 42 punktiga USA ning kolmandal kohal on 39 punktiga Jaapan. 30 punkti kogunud Kanada on neljandal kohal ning Hiina paikneb 29 punktiga viiendal kohal.

Esmaspäeval on võistkonnavõistlusel kavas naiste, paarissõidu ja jäätantsu vabakavad.