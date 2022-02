FIS-i kaebuste komisjoni otsus mängis suusakrossi olümpiamedali ringi

Naiste suusakrossi finaalis ületas Smith küll kolmandaja lõpujoone, aga kukutati pärast videokorduste ülevaatamist sakslanna Daniela Maieri järel neljandaks, sest Smith olevat Maierit takistanud.

Rahvusvahelise suusaliidu apellatsioonikomisjon muutis aga žürii otsuse ümber ning nii saab rootslanna Sandra Näslundi ja kanadalanna Marielle Thompsoni järel pronksi ikkagi Smith.

Komisjoni hinnangul olid kaks suusatajat vaidlusaluses situatsioonis üksteisele nii lähedal, et karistuseni viinud tegevust ei olnud võimalik vältida ja see ei olnud ka tahtlik.

"Žürii oleks oleks tulnud esitada ametliku hoiatusega, mis on kirjas tahtliku kontakti juhistes, mis ei too kaasa sanktsioone," põhjendas komisjoni pronksmedali ennistamist šveitslannale.

"Loomulikult on otsus kergendav," kommenteeris Smith ise Šveitis suusaliidu pressiteate vahendusel. "Ma olen olnud kogu aeg veendunud, et ma ei teinud viga. Samal ajal on valus mõelda Daniela Maierile, kes nüüd selles situatsioonis kannatab."