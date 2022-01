Hooaja ühe edukama mäesuusataja olümpia sattus ohtu

29-aastane Goggia võitis laupäeval kodustel Cortina d'Ampezzo nõlvadel kiirlaskumise, aga kukkus pühapäevases ülisuurslaalomis ja väänas põlve, rebestas osaliselt ristatisidet, tema sääreluusse tekkis väike mõra ja lisaks said kannatada ka kõõlused.

See tähendab, et Goggial hakkab nüüd võitlus ajaga, et olla Pekingi olümpiamängudeks terve. Tõenäoliselt tuleb tal loobuda 7. veebruaril kavas olevast suurslaalomist ja 11. veebruarile planeeritud ülisuurslaalomist.

Tema põhiala ehk kiirlaskumine on kavas 15. veebruaril, aga startimiseks tuleb osaleda vähemalt ühel treeningsessioonil, mis peetakse 12.-14. veebruarini.

"Ma olen pahane," tunnistas mäesuusataja esmaspäeva hommikul. "See pole paus, mida mul olnuks hooaja nii tähtsas faasis tarvis, aga alustan juba lähitundidel taastumiskavaga, et kaitsta olümpiavõitu distsipliinil, mida enim armastan."

PyeongChangi mängudel kiirlaskumise kulla võitnud Goggia pidanuks Pekingi olümpia avatseremoonial kandma ka Itaalia lippu, aga trauma valguses pole kindel, kas ta selleks ajaks üldse Hiina jõuab.

Pühapäevase võistluse võitis Goggia kaasmaalane Elena Curtoni, kellele see tähistas karjääri teist MK-etapivõitu. Teiseks tuli austerlanna Tamara Tippler ja kolmandaks šveitslanna Michelle Gisin.