Maailma teine reket Sabalenka sai raske alguse järel hooaja esimese võidu

Esimeses setis olid mõlemad mängijad oma servi hoidmisega hädas, aga lõpuks võitis selle üllatuslikult Sanders. Sabalenka jäi ka teises servis murdega taha, aga kosus ja võitis 6:3. Kolmandas setis põrutas valgevenelanna 4:0 juhtima ja võitis 6:2.

Aasta esimese võidu teeninud Sabalenka on viimasel ajal hädas topeltvigadega - ka Sandersi vastu kogunes neid tervelt 12. Tõsi, see oli vaid üks enam kui austraallannal. Samas esimese servi õnnestumise protsent oli Sabalenkal etem - 67% vs 52%.

Mullune Wimbledoni ja USA lahtiste poolfinalist oli kaotanud mõlemad tänavused matšid. Adelaide'i turniiridel jäi ta kahes setis alla sloveenlannale Kaja Juvanile ja kolmes setis rootslannale Rebecca Petersonile.