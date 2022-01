Kanepi: olin täna rohkem närvis, kui esimeses mängus

"Esimene sett tuli suht kiiresti mulle, kuigi ma ei tundnud ennast väga hästi umbes poolteist setti. Olin natuke närvis ja sellepärast ka serv ei õnnestunud nii hästi kui esimeses mängus. Aga kui ma teises setis kaotusseisu jäin, siis rahunesin maha ja hakkasin uuesti vabamalt mängima. Tie-break'is tundsin ennast juba kindlamalt," ütles Kanepi pärast võitu.

Kanepi arvates mõjutas ta mängu suurelt väljakult tagasi väiksemale minemine. "Mõjutas võib-olla see, et suurelt väljakult tulin uuesti väiksele väljakule. Suurel ja väiksel väljakul on erinev mängida just taju poolest. Päris kuum ilm oli täna ja pallid lendasid kohati kontrollimatult. Kui on külmem, siis on lihtsam palle kontrollida, aga soojas lendavad nad kiiremini," rääkis Kanepi.

"Vastane mängis ka hästi palju palle tagasi ja mina pidin olema agressiivne, aga samas ka vähe vigu tegema. Agressiivsusega ilmselt tuleb neid vigu rohkem sisse, kui lihtsalt palle tagasi lüües," tõdes Kanepi.

Kanepi mängu segas alguses närvilisus. "Ma ei oskagi öelda, miks ma rohkem eksisin. Tundus, et esimene serv väga ei läinud sisse ja ma arvan, et see oli ka sellest närvilisusest. Servi on siis raske lüüa, kui sa natuke närviline oled. Ma ei tea, kas ma kolmanda ringi eel olen närviline, kunagi ei tea. Esimese mängu eel ma ei olnud närvis, teises olin, kuigi erilist põhjust ei oleks pidanud olema."

"Peale servi võis mänguga rahul olla. Kuigi ma teises setis tegin kergeid vigu rohkem ja eksisin, siis see oli madalseis, aga ma tulin sealt välja. Ma ei muretse sellepärast, kas miski vastu ei pea. Kui ma konkreetses mängus olen, siis mul on ükskõik, kui pikaks see läheb peaasi, et ma võidan. Peale mängu saab edasi tegeleda taastumise ja muude asjadega. Loomulikult on lihtsam kui kahes setis võita, aga suurtel slämmidel on hea see, et päev on mängudel vahet ja saab taastuda," lõpetas Kanepi.