Kanepi võidust Kerberi üle: mul oli suhteliselt mugav mängida

"Üldiselt tundsin end väljakul päris hästi ja mul oli suhteliselt mugav mängida. Ma tundsin, et mängin hästi ka. Mul oli täna hea tunnetus. Taktikaliselt ka toimis," kommenteeris Kanepi pärast matši Eesti ajakirjanikele.

Taktilist poolt lähemalt kommenteerima Kanepi ei nõustunud. "Ma ei tea, kas üldse keegi avaldab seda, kuidas ta proovib vastasega mängida. Ma ka ei hakka rääkima, mis ma täna tegin. Las see jääb minu teada."

Matši eel harjutas Kanepi vasakukäeliste treeningpartneritega. "Proovisin trennis vasakukäelisega paar korda mängida. Muidu on enamasti paremakäelised sparringud ja mängijad. Kui sain teada, et Kerberiga mängin, siis otsisime vasakukäelist vastast. Vasakukäelisel on vint teistpidi - et sellega natuke harjuda."

"Ma ei tea, kas see on nüüd suur üllatus - olen grand slam'idel ennegi asetatud mängijaid võitnud," jätkas eestlanna. "Aga ega see lihtne tegevus muidugi ei ole."

Abi oli aga kaasaelajatest. "Kuulsin eestikeelseid hõikeid ja see oli väga tore. Publik oli enamasti Kerberi poolt ja kui kuulsin eesti keeles toetust, siis mõjus väga hästi."

Enne Austraalia sõitmist mängis Kanepi viimati novembri alguses Haabneemes ITF-i turniiril. "Peale Tallinna turniiri oli plaan võtta paus. Ma arvan, et kuu aega ei mänginud tennist, aga sain rattaga sõita ja muid asju teha. Tegin oma kannale lööklaineravi. Ma arvan, et see ei mõjutanud kuidagi ettevalmistust," sõnas ta.