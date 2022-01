Sabalenka ja Sakkari langesid Adelaide'i turniiril konkurentsist

21-aastane sloveenlanna Kaja Juvan (WTA 100.) alistas oma karjääris esmakordselt esikümnes asetseva tennisisti, kui teenis 7:6, 6:1 võidu Arina Sabalenka üle. Tund ja 29 minutit kestnud kohtumises tegi Sabalenka 18 topeltviga, Juvan ei teinud ühtegi topeltviga ning lõi neli ässa.

"Ma nautisin avasetti. Armastan seda, kui mängud on pingelised, kuid teatud hetkedel tundsin talle [Sabalenkale - toim.] kaasa, sest tema servid järjest ebaõnnestusid. Kõik tennisistid teavad, mis tunne meid sellisel hetkel valdab" ütles Juvani pärast kohtumist.

Veerandfinaalis läheb Juvani vastamisi Anastasia Gasanova (WTA 131.) ja Misaki Doi (WTA 105.) matši võitjaga.

Üllatuskaotuse sai ka Maria Sakkari, kes pidi tunnistama Shelby Rogersi (WTA 40.) 6:7, 6:2, 4:6 paremust. Järgmises ringis kohtub Rogers seitsmenda paigutusega Jelena Rõbakinaga (WTA 14.), kes alistas teise ringi matšis Marie Bouzkova (WTA 90.) 6:3, 6:4.

