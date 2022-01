Kanepi: mida mäng edasi, seda paremini hakkasin ma mängima

"Ma ei oska täpselt öelda, millega ma mängu enda kasuks kallutasin, aga alguses tundsin, et ta [Inglis - toim.] mängis väga hästi. Ma ei saanud mitte midagi teha, vähemalt niimoodi mulle tundus. Ta domineeris ja kõik asjad õnnestusid. Ma mõtlesin, et teda on väga raske võita," rääkis Kaia Kanepi pärast matši.

"Mida mäng edasi, seda paremini hakkasin ma mängima ja tema hakkas lihtvigu tegema. Sealt sain enesekindlust juurde, et täna on võimalik võita," lisas Kanepi.

Kanepi sõnul ei teinud ta mängus suuri muutusi, vaid vastane hakkas rohkem eksima. "Ma muutsin oma tõrjeasendit, aga üldiselt ei saa öelda, et ma mängus nii hullult midagi muutsin. Lihtsalt sain palle paremini sisse ja tema eksis," ütles Kanepi.

Kanepi arvates mõjutas ta mängu väikselt väljakult tagasi suuremale minemine. "Ma väljakul ei tundnud, et väga palav oleks olnud, aga praegu mul on küll natukene selline tunne, et olen palavas mänginud. Tegelikult oli mul ka natukene raske suurel väljakul mängida. Kõik oli hästi laiali ja suur ning suur väljak oli veidi kiirem kui väiksem väljak," rääkis Kanepi.

Järgmises ringis läheb Kanepi vastamisi maailma teise reketi Arina Sabalenkaga. "Järgmise mängu kohta ma veel ei tea, mida öelda. Vastane on jälle erineva stiiliga kui tänane. Saan ainult oma mänguga minna ja tänasest endaga hea tunde kaasa võtta," lisas Kanepi.