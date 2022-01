Maailma teise reketi alistanud Kanepi: teadsin täpselt, mida oodata

"Tundsin, et mängisin esimeses setis ja üldse kogu mängu jooksul hästi," rääkis Kanepi pärast mängu. "Mõned kõikumised, aga neid tuleb ikka ette. Esimeses setis oli mul üks paha servigeim, aga üritasin samamoodi edasi mängida: saab, mis saab."

"Eelmisel aastal mängisin temaga ilmselt samal väljakul ja ka võitsin, teadsin täpselt, mida oodata. Ta tõesti servib väga kõvasti, lööb kõvasti. Kogu aeg pidi valmis olema, tempo on kiire."

Austraalia lahtistel mängitakse otsustava seti kiire lõppmäng kümne punktini, eestlannal ei tulnud see pingelistel hetkedel meelde ja ta tõstis võidujoovastuses käed taeva poole 9:7 ette minnes. Hiljem viskas Kanepi sotsiaalmeedias ka ise selle üle nalja:

"Arvasin, et tie-break on seitsme punktini. Teadsin küll, et otsustavas on kümneni, aga ma ei kuulnud, et kohtunik oleks seda öelnud ja mängu ajal ei tulnud ka meelde," selgitas Kanepi.

36-aastane Kanepi on nüüd kõikidel suure slämmiturniiridel vähemalt korra veerandfinaali jõudnud. "Ma ei tea, mis tähendus sellel on: mis tähendus sellel saaks olla? Mul on hea meel, et olen kõigil slämmiturniiridel seda teinud," tõdes eestlanna.

"Mul on pärast mängu päris tihti nii, et ei saa aru, kui raske see oli või ei olnud. Hea, et kuum ei olnud, see on praegu taastumisele abiks. Palju oli ka lühikesi punkte, ässad ja topeltvead, jooksmist oli küll palju, aga praegu on enesetunne okei."

Kanepit abistava füsioterapeudi Indrek Tustiti kõrval istus tribüünidel David Marshall, endiste paarismängu maailma esireketite Bob ja Mike Bryani treener, kes on eestlannale seekordsel slämmiturniiril nõu andnud.

"Austraalia lahtistele tuli ta ühe paarismängijaga, Edouard Roger-Vasseliniga. Kuna tema mängija kaotas, küsis ta mu käest, kas tahan, et ta jääks siia edasi. Ütlesin, et muidugi. Ta abistab treeningutel ja annab nõu, kuidas mängida," sõnas Kanepi.