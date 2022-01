Muguruza kaotas teises ringis, Swiatek ja Sabalenka said võidu

Oma 63. suure slämmi turniiri ja 17. Austraalia lahtiseid mängiv Cornet jõudis kuuendat korda karjääri jooksul Austraalias kolmandasse ringi.

"See oli väga hea matš ja taktikaliselt oli algusest lõpuni kõik väga õige," ütles Cornet pärast mängu. "Sellest ajast, kui ma suure slämmi turniiril esiviisikus oleva mängija alistasin, on palju aega möödas, nii et see on tõesti hea tunne."

"Ma olen endale öelnud, et ilmselt mängin viimast aastat, aga ma pole veel kindel. Väljakule astudes mõtlesin, et lihtsalt naudi hetke, sest sa ei tea kunagi, kas sa tuled siia tagasi," lisas Cornet.

Cornet võitis 83 protsenti oma esimese servi punktidest ning ei näinud üks tund ja 27 minutit kestnud mängus ühtegi murdepalli. Lihtvigu tegi Cornet 16, Muguruza aga kaks korda rohkem 33.

Järgmises ringis läheb Cornet esimest korda karjääri jooksul vastamisi sloveenlanna Tamara Zidansekiga (WTA 29.), kes alistas briti Heather Watsoni (WTA 94.) 7:6 (4), 6:4.

Iga Swiatek (WTA 9.) võitis rootslanna Rebecca Petersoni (WTA 82.) ning pääses kolmandat aastat järjest Austraalias kolmandasse ringi. Swiatek, kes võitis avaringis 11 geimi järjest, alustas neljapäevast matši Petersoni vastu isegi kiiremini: ta võitis esimesest kümnest punktist kaheksa ja esimesed neli geimi. Seejärel võitis teises setis viis geimi järjest.

"Kohtumise enesekindlalt alustamine on minu jaoks üsna oluline," sõnas Swiatek pärast matši. "Tundsin algusest peale, et domineerin mängu ja pärast paari pausi saamist oli palju lihtsam edasi minna."

Järgmisena kohtub Swiatek venelase Daria Kasatkinaga (WTA 25.), kes alistas Swiateki kaasmaalase Magda Linette'i (WTA 53.) 6:2, 6:3.

Maailma teine reket Arina Sabalenka sai raske 1:6, 6:4, 6:2 võidu hiinlanna Wang Xinyu (WTA 100.) vastu. Kui avaringi mängus tegi Sabalenka 12 topeltviga, siis hiinlanna vastu kogunes neid 19.

Austraallanna Maddison Inglis (WTA 133.) alistas kaks tundi ja seitse minutit kestnud mängus ameeriklase Hailey Baptiste (WTA 147.) 7:6 (4), 2:6, 6:2.