Marten Liiv sai EM-i eel vigastada

Liiv vigastas oma jalga jalgrattatreeningu käigus, kui rattaklipp tuli pedaalist välja. Seejärel tuli rattal kett maha ning uisutaja jalg riivas ratta hammasrattaid. Vigastuse tõttu sattus ohtu Liivi osalemine Euroopa meistrivõistlustel, mis algavad reedel.

"Esialgu ei tundunud vigastus hull. Tegin trenni lõpuni, sõitsin veel kolm kiirendust ja tundus, et olen hullemast pääsenud," rääkis Liiv Delfi Spordile.

"Koju minnes hakkas jalg alles hiljem paiste minema ja hommikul tuli valu. Senimaani oli adrenaliin sees ja keha soe," lisas Liiv.

Liivi sõnul on ohus ainult EM-il osalemine ning vigastus ei mõjuta järgmisel kuul algavaid Pekingi taliolümpiamänge.

"Oht on ainult EM-i kohal. Jalg on paistes ja valus ning jala järgi tehtud uisusaapasse ei mahu. Kõik sõltub sellest, kas paistetus läheb alla või mitte. Lähen EM-i mulli ja loodan, et jalg paraneb. Kui ei saa reedel sõita 1000 meetrit, siis äkki saan pühapäeval sõita 500 meetrit," ütles Liiv.

Kiiruisutamise EM peetakse 7.-9. jaanuarini Hollandis, taliolümpiamängud algavad 4. veebruaril.