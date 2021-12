Ka Rubljov nakatus Abu Dhabis koroonaviirusega

Maailma viies reket Andrei Rubljov andis teada, et ka tema nakatus Abu Dhabi näidisturniiril koroonaviirusega.

Turniiril osalenud mängijatest on positiivse koroonaproovi andnud Rafael Nadal, Denis Shapovalov, Belinda Bencic ja Ons Jabeur. USA lahtiste võitja Emma Raducanu andis positiivse proovi juba Abu Dhabisse jõudes, lisaks nakatus ka Nadali treener Carlos Moya.

24-aastane Rubljov, kes alistas Abu Dhabi turniiri finaalis šotlase Andy Murray, kinnitas Twitteris, et on samuti nakatunud. "Olen praegu Barcelonas ja andsin kahjuks positiivse koroonaproovi. Olen isolatsioonis ja järgin arstide valvsa pilgu all kõiki protokolle," sõnas Rubljov, kelle sõnul esinevad tal minimaalsed sümptomid.

"Olen täielikult vaktsineeritud ja valmistusin ATP karikavõistlusteks ja Austraalia lahtisteks. Nüüd pean taastuma ja reisima Melbourne'i alles siis, kui see on kõigi jaoks ohutu," lisas venelane. Tiitlikaitsja Venemaa alustab ATP Cupi aasta teisel päeval mänguga Austria vastu, Austraalia lahtised algavad 17. jaanuaril.