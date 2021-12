Tänavune poolfinalist jätab tulevad Austraalia lahtised vahele

Melbourne'is esmakordselt slämmiturniiri nelja parema sekka jõudnud 25-aastane Muchova pole pärast US Openi avaringis saadud kaotust vigastuse tõttu saanud väljakul käia.

"Mul on kahju teatada, et minu 2022. aasta hooaeg ei alga Austraalias. Annan endast kõik, et võimalikult ruttu tagasi väljakule pääseda," kirjutas mais esmakordselt maailma 20 parema sekka kerkinud Muchova teisipäeval sotsiaalmeedias.

Oma eemalejäämisest on teatanud ka Karolina Pliškova, Serena Wiliams, Bianca Andreescu ja Jennifer Brady. Austraalia lahtised algavad 17. jaanuaril.