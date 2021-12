Rafael Nadal nakatus koroonaviirusega, Austraalia lahtised ohus

Jalavigastuse tõttu hooaja varakult lõpetanud Nadal naasis Abu Dhabis üle nelja kuu väljakuile. "Nii Kuveidis kui Abu Dhabis testiti meid iga kahe päeva tagant ja testid olid negatiivsed. Viimati testiti mind reedel," kirjutas Nadal Twitteris. "Hispaaniasse jõudes tehti mulle PCR-test ja see näitas, et mul on Covid. Mul on natuke ebamugav olla, aga loodan, et tervis läheb tasapisi paremaks. Olen praegu kodus ja andsin enda positiivsest testist teada kõikidele, kellega kokku puutusin."

"Juhtunu tõttu pean enda mängukalendrisse paindlikult suhtuma, analüüsin olukorda vastavalt sellele, kuidas end tunnen," lisas ta. "Annan teile teada, kui midagi tulevaste turniiride kohta otsustan."

35-aastane Nadal pidanuks esialgsete plaanide kohaselt hooaega alustama 3. jaanuaril Melbourne'is. Aasta esimene suure slämmi turniir ehk Austraalia lahtised algavad 17. jaanuaril.