Andreescu jätab vaimse tervise nimel Austraalia lahtised vahele

2019. aasta USA lahtiste võitja kanadalanna Bianca Andreescu (WTA 46.) teatas sotsiaalmeedias, et jätab vaimse tervise tõttu Austraalia lahtised vahele.

21-aastane Andreescu ütles, et lõppenud hooajal karantiinihotellides veedetud aeg mõjutas teda nii vaimselt kui ka füüsiliselt ning ta ei tundnud end treenides ja matše mängides enam iseendana.

"Tundsin, et kannan tervet maailma oma õlgadel," kirjutas Andreescu Twitteris. Samuti mõjutas kanadalannat tugevalt see, et tema vanaema veetis koroonaviiruse tõttu nädalaid intensiivravi osakonnas.

"Ma ei saanud väljakul lahti mõtetest, mis toimus väljaspool seda. Tundsin ümberringi kurbust ja segadust ning see mõjutas mind väga."

Andreescust sai 2019. aasta USA lahtiste võiduga esimene Kanada tennisist, kes on võitnud üksikmängus suure slämmi turniiri.

Viimati oktoobris WTA turniiril Indian Wellsis võstelnud Andreescu, kus tema tiitliheitlus lõppes kolmandas ringis Anett Kontaveidi vastu, ei öelnud oma avalduses, millal ta tennise juurde naaseb.

"Ma tahan anda omale lisaaega, et taastuda ja sellest välja tulla. Tahan jätkuvalt teisi inspireerida ja heategevusega tegeleda. Tahan endaga tööd teha, sest tean, et seda tehes tulen tagasi tugevamana kui kunagi varem," ütles Andreescu.

"Seetõttu ei alusta ma järgmisel aastal oma hooaega Austraalias, vaid võtan veidi lisaaega, et mõelda, treenida ja valmistuda 2022. aasta tennisehooajaks."

Austraalia lahtised algavad 17. jaanuaril.