Serena Williams ei mängi Austraalias: ma ei ole füüsiliselt valmis

40-aastane Williams käis viimati võistlussituatsioonis väljakul suvel Wimbledonis, kus piirdus esimese ringiga. Ameeriklanna sõnul ei soovita arstid tal veel naasta.

"See ei ole kunagi lihtne otsus, aga minu füüsiline valmisolek ei ole võistlemiseks piisav," lausus seitsmel korral Austraalia lahtiste üksikmängu võitnud Williams.

"Melbourne on mul külastamiseks üks lemmiklinnu ja ootan Austraalia lahtiseid igal aastal. Igatsen näha fänne, aga ootan põnevusega naasmist ja võistlemist oma kõrgeimal tasemel."

Lisaks Williamsile jätab vaimse tervise hoidmise nimel turniiril vahele kanadalanna Bianca Andreescu, küll aga on osavõtunimekirjas Novak Djokovic, kelle isa on öelnud, et suure tõenäosusega poeg ei osale turniiril.