Pika pausi järel rennisõidus osalenud Sildaru: sain enesekindlust juurde

Sildarule tõi kolmapäeval kvalifikatsiooni võidu avavoorus teenitud 89,75 punkti. Teise koha sai 88 punktiga Hiina staar Eileen Gu.

"Ise olen oma sõiduga väga rahul. Viimati osalesin ju rennisõidu võistlusel 2020. aasta jaanuaris X-Mängudel," rääkis Sildaru kvalifikatsiooni järel Delfi Spordile. "Olin alguses Copperisse jõudes ebakindel. Läks aga väga hästi."

"Teise sõidu tegin teadlikult lihtsama. Esimese hüppe tegin ma avalaskumisel paremale 900 kraadi, kuid teises voorus tegin 540 kraadi. Mõtlesin, et finaalikoht on käes ja võtan veidike rahulikumalt. Sain natuke enesekindlust juurde. Näen, et olenemata pausist on võimalik ka rennisõidus hästi sõita. Finaalis paneme natuke juurde," tunnistas Sildaru.