Djokovic jätab isa sõnul Austraalia lahtised vaktsiininõude tõttu vahele

Maailma esireket Djokovic ei ole seni meediale öelnud, kas ta on vaktsineeritud, kuid Austraalia lahtiste pealiku Craig Tiley sõnul vajab serblane Melbourne'is mängimiseks kaitsesüsti.

"Novak on kõigile selgeks teinud, et tema otsused on isiklikud ja tal on selleks õigus, aga Austraaliasse saabudes peab mängijatel olema tunnistus vaktsineeritusest ja see kehtib kõigile," sõnas Tiley Austraalia meediale.

Djokovici isa Srdjan rääkis Serbia telekanalile Prva, et Austraalia tenniseliidu otsus slämmiturniirile lubada vaid vaktsineeritud mängijad on võrreldav väljapressimisega.

"On igaühe enda isiklik õigus valida, kas olla vaktsineeritud või mitte. Mitte kellelgi ei ole õigust sekkuda meie isiklikesse asjadesse," rääkis Djokovici isa kodumaa meediale. "Sellise väljapressimise valguses ei mängi ta [Djokovic] ilmselt seal [Austraalias]. Mina seda ei teeks ja tema on minu poeg., ehk otsustage ise."

Djokovic on Austraalia lahtiste meeste üksikmänguturniiri võitnud rekordilised üheksa korda, kaasa arvatud selle aasta alguses.