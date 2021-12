Serbia meedia: Djokovic loobus hooaja avaturniirist

Kolmandat korda peetav ATP Cup algab 1. jaanuaril Sydneys, Serbia on üks 16 meeskonnast, kes turniirile pääses ning nad loositi A-alagruppi, kuhu lisaks neile kuuluvad veel Norra, Tšiili ja Hispaania. Serbia ridades on üles antud Djokovic, Dušan Lajovic, Filip Kajinovic, Nikola Cacic ja Matej Sabanov.

ATP Cupile pääsevad riigid vastavalt enda esireketi edetabelikohale ehk Serbiale tõi koha Djokovici koht maailma edetabeli tipus. Nende teine number ehk Lajovic on maailma edetabelis alles 33.

Blici andmetel aga Djokovic aasta alguseks Austraaliasse ei sõida ning Serbia meeskonna moodustavad Krajinovic, Lajovic, Sabanov, Cacic ja Nikola Milojevic. Sydneysse ei sõida ka meeskonna kapten Viktor Troicki.

"Võin 99-protsendilise kindlusega öelda, et Novak ei mängi ATP Cupil," ütles maailma esireketile lähedalseisev isik Blicile. "Ta treenib kodus ja otsustas sellest võistlusest loobuda."

Kuna mitu kuud on spekuleeritud selle üle, kas Djokovic on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud ehk kas ta saab Austraalia lahtistel võistelda, peeti tema osalemist ATP Cupil märgiks, et ta siiski on vaktsineeritud. Seega on nüüd taas õhus küsimus, kas Djokovic ikka osaleb 17. jaanuaril algavatel Austraalia lahtistel, kus ta on varem rekordilised üheksa korda triumfeerinud.

Blici andmetel treenib Djokovic praegu Belgradis ja veedab aega perega, ajalehe teatel annab ta ilmselt veel selle aastanumbri sees avalikult teada, kas mängib Austraalia lahtistel.