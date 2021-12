Hiina freestyle suusataja võitis MK-etapi ennenägematu hüppega

Finaalis läksid kolmest hüppest arvesse kaks paremat ning Hiina esindaja Gu teenis 184,25 punkti. Teiseks tuli prantslanna Tess Ledeux (177,50) ja kolmandaks norralanna Johanne Killi (177,0).

Seejuures tegi Gu finaalis neljakordse double cork hüppe paremale (right double cork 1440 safety), mida pole naiste võistlustel varem nähtud.

Eileen Gu is simply not messing around, folks.



Left double cork 1080 safety to Japan, and then for her victory lap a never-been-done-in-women's-competition right double cork 1440 safety for her first big air World Cup win in her first big air World Cup start... pic.twitter.com/7ZMiaPsP4S