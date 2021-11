VIDEO | Sildaru konkurent sooritas ajaloolise hüppe

Eelmisel aastal sai šveitslanna Mathilde Gremaud esimese naisena hakkama trikiga switch double cork 1440 ehk kui Gu läks trikki sooritama nägu ees, tegi šveitslanna seda selg ees. Gu valmistub Stubais olümpiahooajaks ning on veebruaris Pekingis toimuvatel olümpiamängudel üheks favoriidiks kõigil kolmel freestyle-alal.

Eileen Gu landed a world first with this Double Cork 14 and we have no choice but to stan pic.twitter.com/HJNr5XOs8F