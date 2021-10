Mihkel Ustav: Kelly on praegu vaimselt väga heas seisus

"Me oleme suuremaltjaolt valmis. Kaks nädalat trenni Austrias on veel ees ja siis hakkab maailma karika hooaeg pihta," lausus Ustav intervjuus ERR-ile.

"Palju pingeid on maas kooli mõttes, üldse on suvi vahel olnud ja meel on saanud puhata," lausus ta. "Kelly on praegu väga heas seisus vaimselt. Oleme valmis minema kõiki treeninguid ja võistlusi lõpetama."

Suvel tegeleti ettevalmistusega Spot of Tallinnas, kus on Sildaru jaoks väga vajalikud tingimused. "Ülejäänud aeg läheb puhtalt jõusaalile, kus teeme üldfüüsilist ja kehalist ettevalmistust. Et võimalikult tervena hooaeg vastu pidada."

Kelly Sildaru sel hooajal veel võistelnud ei ole. Küll aga oli eelmisel nädalal Šveitsis juba esimene Big Airi MK-etapp, mille võitis prantslanna Tess Ledeux.

"Tüdrukud midagi uut ei näidanud. Olud olid rasked ja ju siis parim võitis. Midagi uut minu silmis seal ei olnud," jäi Ustav konkurente hinnates rahulikuks.

Sildaru paraneb ühtlasi ka vasaku käe kämblaluu vigastusest. "Juba oleme sellest nädalast koos kangiga trenni teinud. Harjutame põhimõtteliselt, kuidas keppi käes hoida," kommenteeris Ustav taastumist muheledes.