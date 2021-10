Vigastusest paranev Sildaru tahab OM-il võistelda kõigil kolmel alal

Šveitsis toimunud MK-hooaja avavõistluselt jäi Sildaru eemale, sest vigastas treeningul vasaku käe kämblaluud. "Hüppasin liiga kaugele ja kukkusin külje peale nii, et käsi jäi alla. See juhtub alati nii kiiresti, et täpselt ei saagi aru, kuidas katki läks," rääkis Sildaru intervjuus ERR-ile vigastusest. "Ma ei oskagi öelda, kui hästi kämblaluu paranenud on, eks see on liikuv luu, mis paraneb kuu-kaks. Õnneks enam kipsiga igapäevaselt olema ei pea, kuigi sporti tehes peaksin seda toestamiseks ikkagi kandma."

Sildaru sõnul läheb ta lahases käega Austriasse lumele treenima ja võistlema. "Ega muud võimalust väga ei ole. See väga ei sega, praeguseks on käsi ikkagi nii palju paranenud, et suusatamist segada ei tohiks. Võib-olla ma sõites seda lahast ei tunnegi, seda peab jooksvalt vaatama."

"Viimastel aastatel olen teadlikumalt, strateegiliste kavade põhiselt treeninud. Sel aastal olen kevadest saadik jõusaalis üldfüüsilist treeningut teinud ja mida rohkem aeg võistluste suunas edasi, seda rohkem on treening läinud alaspetsiifilisemaks," rääkis alates eelmisest hooajast füüsilise ettevalmistuse treeneri Ott-Erik Kalmusega koostööd tegev Sildaru.

Samuti on viiekordne X-mängude võitja appi võtnud spordipsühholoogi. "Olen temaga paar kuud koostööd teinud, tunnen juba praegu, et temast on kasu olnud. Ta aitab pingeid maandada, annab head nõu. See on hea ja normaalne asi, et sportlasel on psühholoog ka olemas," tõdes Sildaru.

Milline on Sildaru võistlusgraafik olümpiahooajal? "Praegu on kavas rohkem võistlusi kui treeninguid. Nüüd lähen kaheks nädalaks Austriasse treenima, pärast seda on kohe võistlus, siis tulen korraks tagasi koju ja lähen kolmeks nädalaks USA-sse, siis jõuludeks koju ja jälle USA-sse. Terve jaanuar on seal võistlused ja siis ongi juba olümpia käes."

"Praegu rennisõidus mul olümpiakohta ei ole," tõdes Sildaru. "Praegu on plaan olümpial pargisõidus ja Big Airis võistelda, aga loodetavasti saan ka rennipunktid kätte. Siis saaks kolmel alal võistelda. Mida rohkem aeg hakkab olümpiale lähemale jõudma, seda enam hakkame ettevalmistusi tegema olümpial võistlemise jaoks."