Kontaveit sammus US Openil kindlalt kolmandasse ringi

Kohtumine kestis tund ja kümme minutit.

Avasetis oli Kontaveit enda servil väga kindel, Teichmann aga pidi rohkem vaeva nägema. Juba enda esimeses servigeimis päästis Teichmann kaks murdepalli. Lõpuks sai Kontaveit enda tahtmise kümnendas geimis, murdes šveitslanna pallingu ja võites seti 6:4.

Teises setis murdis Kontaveit kohe Teichmanni pallingu ja päästis enda servil murdepalli, asudes 3:0 juhtima. Siis võitis küll Teichmann kindlalt enda servigeimi, kui järgmised kolm geimi kuulusid taas eestlannale. Seejuures päästis Kontaveit viimaseks jäänud geimis kaks murdepalli ja vormistas võidu teisel matšpallil.

Seitsmenda järjestikuse võidu teeninud Kontaveit servis mängu jooksul kolm ässa ja tegi ühe topeltvea, Teichmann sai kirja ühe ässa ja kaks topeltviga. Äralöökidest teenis Kontaveit 20 ja Teichmann 19 punkte, lihtvigu aga kogunes šveitslannal märksa rohkem – 13 Kontaveidi seitsme vastu. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 64 ja Teichmann 49.

Kontaveit realiseeris kuuest murdevõimalusest kolm ja päästis ise kõik neli murdepalli, mis Teichmann teenis.

Kolmandas ringis läheb Kontaveit vastamisi 7. asetatud poolatari Iga Swiatekiga (WTA 8.). Mullune Prantsusmaa lahtiste võitja pidi kaks tundi vaeva nägema, et alistada 3:6, 7:6 (3), 6:0 prantslanna Fiona Ferro (WTA 74.).

Varem on Kontaveit ja Swiatek mänginud kolmel korral, mängudega 2:1 juhib Kontaveit. Viimati olid nad vastamisi tänavuste Prantsusmaa lahtiste kolmandas ringis, kus Swiatek jäi peale 7:6 (4), 6:0.

Enne mängu:

Eelmisel nädalal Clevelandis enda karjääri teise WTA turniiri võitnud Kontaveidil on käsil kuuemänguline võiduseeria, US Openi avaringis oli ta kindlalt 6:3, 6:0 parem kümne aasta tagusest tšempionist Samantha Stosurist (WTA 186.). Seitsmendat korda US Openi põhiturniiril mängiv Kontaveit on seni kolmel korral avaringist edasi pääsenud ja siis pole ta kordagi teises ringis kaotanud. Tema parim tulemus US Openil on kaheksandikfinaal, nii kaugele jõudis ta aastatel 2015 ja 2020.

Teichmann alistas US Openi avaringis 6:3, 6:4 läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud hispaanlanna Cristina Bucsa (WTA 161.), see oli alles tema karjääri teine võit slämmiturniiride põhitabelis. Esimese võidu sai ta samuti US Openil 2018. aastal. Seejuures kaotas ta toona teises ringis Kaia Kanepile.

Aasta esimeses pooles vigastustega võidelnud Teichmann jõudis üle-eelmisel nädalal kõrgetasemelisel turniiril Cincinnatis finaali, alistades teel nii Naomi Osaka, värske olümpiavõitja Belinda Bencici kui Karolina Pliškova. Finaalis pidi ta tunnistama maailma esireketi Ashleigh Barty paremust.

Kontaveit ja Teichmann on varem korra mänginud, kui mullu samas tennisekeskuses peetud Cincinnati turniiril jäi eestlanna peale 6:3, 6:4.

"Tema mängis hea turniiri Cincinnatis, mina Clevelandis, mõlemad oleme väga heas vormis, aga ma olen valmis raskes mängus lahingut andma, sest tunnen end iga päevaga väljakul üha paremini," ütles Kontaveit pärast avamängu.