Kontaveit: võidud on mulle mängukindlust andnud

"Need mängud aitavad mul tasavägistel hetkedel kindlamalt mängida. Olen väga palju mänginud, aga tunnen, et olen rasketest mängudest ära taastunud. Keha on värske. Need on mulle mängukindlust andnud ja see ongi see, mida ma Clevelandi otsima läksin," rääkis Kontaveit Delfile pärast 6:4, 6:1 võitu šveitslanna Jil Teichmanni üle New Yorgis.

"Ilm oli natuke tuuline. Ei olnud nii ilus mäng, aga pidin täna hästi servima," jätkas Kontaveit. "Mind aitas see, kui esimeses setis servimurde kätte sain ja seti võitsin - see andis mulle kindlust juurde ja võttis temalt seda ära. Mida pikem pallivahetus, seda suurem eelis mul oli."