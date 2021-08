Harri Neppi: Anetile oli kõige keerulisem veerandfinaal Siniakovaga

"Nendel mängudel, mis ta eelmistel turniiridel kaotas, oli vastaste tase ikkagi kõrgem," ütles Neppi. "Sellepärast tegi Anett õigesti, et mängis ka Clevelandis, sest ta ei olnud enne seda kuu aja jooksul palju mänge saanud. Võiks ikkagi öelda, et selle turniiri võitmiseks oli Aneti praegune tase piisav. Tavaliselt juhtub nii, et slämmieelsel nädalal turniiri võitnud mängijail tekib kerge pingelangus, aga loodan, et US Openil saab Anett esimesest ringist kindlasti edasi, võtmemäng tuleb teises ringis," vahendas Neppi sõnu Tennisnet.ee.

Neppi sõnul oli Kontaveidi jaoks keerulisim veerandfinaal Katerina Siniakovaga (Tšehhi). "Ta suutis Aneti servi kõige paremini tõrjuda, aga sellepärast Siniakova ei olegi jõudnud kunagi maailma TOP30 sekka, et tema vaimne pool pole nii kindel, andis lõpus ise alla. Ja eeskäsi on tal samuti kehvakene. Finaalis oli ka Begu Aneti jaoks ebameeldiv vastane, ta oskab kõvasti lüüa. Kuid Anetti tuleb kiita, ta lõi väga täpselt, eriti tagakäega."