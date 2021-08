Pea kaks ja pool tundi vaeva näinud Kanepi pääses US Openil teise ringi

14. korda USA lahtiste tennisemeistrivõistluste põhiturniiril mängiv Kaia Kanepi (WTA 70.) alustas tänavust US Openit avaringis saadud 2:6, 7:6 (4), 6:2 võiduga Kasahstani esindaja Julia Putintseva (WTA 33.) üle.

Turniiri 31. asetusena alustanud Putintseva oli avasetis heas hoos ja võitis 1:2 kaotusseisust viis geimi järjest. Avasetis oli Kanepi esimese servi õnnestumise protsent 36 ja teiselt servilt võitis ta 28 protsenti mängitud punktidest, ühtlasi tegi ta 17 lihtviga vastase üheksa vastu.

Teine sett oli sootuks tasavägisem ja erinevalt 34 minutit kestnud avasetist võttis aega koguni tund ja kuus minutit. Kanepil oli seisul 5:4 kaks settpalli, ent Putintseva päästis mõlemad ja viis mängu kiiresse lõppmängu, kus eestlanna saavutas kiirelt 4:0 edu ja seda käest ei lasknud.

Otsustavas setis oli 36-aastane Kanepi selgelt värskemaks pooleks ja murdis Putintseva servi neljandas ning kaheksandas geimis. Kolmandas setis tegi Kanepi vaid neli sundimata viga ning võitis nii esimeselt kui teiselt servilt enam kui 80 protsenti mängitud punktidest.

Kogu kohtumine kestis kaks tundi ja 22 minutit, Eesti teine reket lõi neli ässa ja tegi sama palju topeltvigu, kokku sooritas ta 29 äralööki Putintseva 20 vastu. Kanepi on tänavu esimese seti kaotuse järel enda kasuks pööranud neli kohtumist, kolmesetilisteks veninud matšidest on ta võitnud üheksast seitse.

Tänavuse US Openi teises ringis kohtub Kanepi 18-aastase Kanada tennisisti Leylah Annie Fernandezega (WTA 73.), kes oli oma avaringi mängus 7:6 (3), 6:2 üle läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud horvaatlannast Ana Konjuhist.

Enne mängu:

36-aastane Kanepi ja temast kümme aastat noorem Putintseva pole varem omavahel mänginud.

Kanepi on kahel korral – 2010. ja 2017. aastal – jõudnud New Yorgis veerandfinaali, kahel viimasel aastal langes ta konkurentsist välja teises ringis. Viimane kord kui Kanepi US Openil avaringiga piirdus, oli 2009. aastal.

Moskvas sündinud, kuid 2012. aasta suvest Kasahstani lipu all mängiv keevaline Putintseva tegi mullu US Openil enda karjääri parima turniiri kõva kattega slämmidel, jõudes veerandfinaali, kus ta jäi alla ameeriklanna Jennifer Bradyle. Varem polnud ta ei USA-s ega Austraalias kolmandast ringist kaugemale jõudnud.

Kanepi on varem 15 korral läinud slämmiturniiride esimestes ringides vastamisi asetatud mängijaga ning neist matšidest on tal kirjas seitse võitu ja kaheksa kaotust. 32 asetuse süsteem võeti kasutusele 2001. aastast ja ükski teine naine pole suutnud slämmidel esimestes ringides nii palju asetatud mängijaid alistada.