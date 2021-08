Tsitsipas sai maratonmängus Murrayst jagu, Kyrgios piirdus avaringiga

Tsitsipas sai neli tundi ja 49 minutit kestnud matšis 2:6, 7:6 (7), 3:6, 6:3, 6:4 jagu kunagisest maailma esireketist, 2012. aasta US Openi võitjast Andy Murrayst.

Erinevate vigastuste tõttu edetabelis 112. reale langenud Murray näitas enda viimaste aastate parimat tennist. Enne otsustavat setti kasutas Tsitsipas enda õigust käia tualettruumis, kuid Murray polnud rahul sellega, kui kaua kreeklasel aega läks – Tsitsipas oli väljakult ära kaheksa minutit. "Minu meelest on ta suurepärane mängija, aga sellisteks asjadeks mul aega ei ole. Kaotasin austuse tema vastu," pahandas Murray. "Kui mängid nii rasket mängu ja siis tuleb seitsme-kaheksaminutiline paus, jahtub keha maha. Nii et ma ei usu, et ta neid pause juhuslikel aegadel võtab."

Tsitsipas on samadel põhjustel viimastel nädalatel teisigi kaasmängijaid välja vihastanud, näiteks Cincinnatis süüdistas Alexander Zverev teda petmises, öeldes pukikohtunikule, et Tsitsipas kasutab tualetipausi selleks, et enda isaga mängutaktikat arutada. Tsitsipas on süüdistuste peale vastanud, et ta pole ühtegi reeglit rikkunud.

Teises ringis läheb Tsitsipas vastamisi prantslase Adrian Mannarinoga, kes alistas kaasmaalase Pierre-Hugues Herberti 3:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:3.

Turniiril teisena paigutatud venelane Daniil Medvedev alustas 6:4, 6:3, 6:1 võiduga prantslase Richard Gasquet üle. 30. paigutust omanud horvaat Marin Cilic võitis sakslase Philipp Kohlschreiberi vastu kaks esimest setti 7:6 (4), 7:6 (3), kuid kaotas siis kaks järgnevat 2:6, 1:6 ning otsustavas setis otsustas ta seisul 0:2 vigastuse tõttu edasisest mängimisest loobuda.

11. asetatud Diego Schwartzman alistas kindlalt 7:5, 6:3, 6:3 leedulase Ricardas Berankise ja 8. asetusega norralane Casper Ruud oli 6:3, 6:2, 6:2 üle jaapanlasest Yuichi Sugitast. 29. paigutatud hispaanlane Alejandro Davidovich Fokina pidi aga tunnistama argentiinlase Marco Trungelliti 7:5, 6:3, 7:5, 6:7 (3), 6:4 paremust.

Tennise pahapoisiks kutsutava austraallase Nick Kyrgiose US Open jäi lühikeseks, kui avaringis kaotas ta 3:6, 4:6, 0:6 turniiril 18. paigutatud hispaanlasele Roberto Bautista Agutile.

5. asetusega venelane Andrei Rubljov oli 6:3, 7:6 (3), 6:3 üle läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud 42-aastasest horvaadist Ivo Karlovicist.