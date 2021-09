18-aastane taanlane võttis avaringis Djokovicilt seti

Esimest korda slämmiturniiri põhitabelis mänginud 18-aastane taanlane suutis Djokovici vastu võita teise seti kiires lõppmängus, realiseerides kolmanda settpalli. Kokkuvõttes võttis Djokovic aga kaks tundi ja 16 minutit kestnud matšis kindla võidu, jäädes peale 6:1, 6:7 (5), 6:2, 6:1. Viimases kahes setis vaevasid Taani noorukit krambid.

"Kolmandast ja neljandast setist on raske rääkida, sest ta suutis vaevu liikuda," kommenteeris Djokovic. "Kui endast rääkida, siis alustasin hästi, mängisin väga hea esimese seti. Pärast seda… ma ei teagi, mis juhtus. Servisin teises setis seisul 4:3, kõik toimis, aga ühtäkki kaotasin enda pallingugeimi. Kiitus talle, et ta võitles. Rahvas toetas teda."

"Esimest mängu on alati raske mängida, isegi kui on nii palju kogemusi kui mul. Ikka tuleb närv sisse, ikka tunned end alguses pisut roostes," lisas Djokovic. "Muidugi olen rahul sellega, kuidas matš lõppes, aga see polnud lõpuks enam aus lahing, kuna tal olid krambid ja väike vigastus."

Viimane mees, kes suutis ühe aasta sees võita kõik slämmiturniirid, oli austraallane Rod Laver, kes sai sellega hakkama 1969. aastal. Djokovic on sellest saavutusest nüüd kuue võidu kaugusel. Järgmisena läheb kolmekordne US Openi võitja vastamisi hollandlase Tallon Griekspooriga.

Tokyo olümpiamängudel pronksimatšis Djokovici alistanud hispaanlane Pablo Carreno Busta piirdus US Openil avaringiga. Mullu New Yorgis poolfinaali jõudnud ja tänavu üheksandana asetatud Carreno Busta jäi 7:5, 6:4, 1:6, 4:7, 6:7 (7) alla läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud ameeriklasele Maxime Cressyle (ATP 151.). Asetatud mängijatest kaotasid ka austraallane Alex de Minaur, itaallane Lorenzo Sonego, belglane David Goffin, venelane Karen Hatšanov ja itaallane Fabio Fognini. Olümpiahõbe Hatšanov, kes oli 25. asetatud, kaotas 4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6 lõuna-aafriklasele Lloyd Harrisele. 27. paigutusega Goffin pidi tunnistama ameeriklase Mackenzie McDonaldi 6:2, 7:5, 6:3 paremust, 14. asetatud De Minaur jäi 6:7 (4), 2:6, 6:1, 4:6 alla ameeriklasele Taylor Fritzile ning 20. asetusega Sonego kaotas neljatunnises heitluses 7:6 (8), 5:7, 6:7 (4), 6:7 (1) sakslasele Oscar Ottele. Turniiril 28. asetust omanud Fognini jäi 6:2, 6:3, 1:6, 3:6, 6:7 (4) alla kanadalasele Vasek Pospisilile.

20-aastane Itaalia tõusev täht Jannik Sinner teenis US Openil karjääri esimese võidu. 13. asetatud Sinner alistas 6:4, 6:2, 4:6, 6:2 austraallase Max Purcelli. Sinneri kaasmaalane, kuuenda paigutusega Matteo Berrettini alustas 7:6 (5), 7:6 (7), 6:3 võiduga prantslase Jeremy Chardy üle.