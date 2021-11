ATP hakkab tennisistide tualetipause reguleerima

Järgmisest hooajast saavad ATP tuuril osalevad mängijad teha matši jooksul ainult ühe tualetipausi. Pausi maksimaalne pikkus on kolm minutit ning pausile tohib minna pärast seti lõppu. Lisaks antakse mängijatele kaheminutiline paus juhul, kui neil on vaja võistlusvormi vahetada.

ATP otsustas tualetipause rangemalt reguleerida pärast septembris toimunud USA lahtiseid. Andy Murray (ATP 134.) ja Stefanos Tsitsipase (ATP 4.) vahelises kohtumises läks Tsitsipas kahel korral tualetti. Esimesel korral viibis kreeklane tualetis kaks minutit ning teisel korra koguni kaheksa minutit.

Tsitsipase pikad pausid valmistasid tõsist pahameelt Murray'le, kelle hinnangul mõjutasid kreeklase tualetipausid matši lõpptulemust. USA lahtistele eelnenud turniiril kahtlustas Alexander Zverev (ATP 3.), et Tsitsipas käis tualetis, et telefonist lugeda treeneri saadetud sõnumeid.

"Päeva fakt: Stefanos Tsitsipasel kulub tualetis käimisele kaks korda rohkem aega kui Jeff Bezosil kosmoses käimine," kirjutas Murray pärast matši sotsiaalmeedias.

Fact of the day. It takes Stefanos Tsitipas twice as long to go the bathroom as it takes Jeff Bazos to fly into space. Interesting.